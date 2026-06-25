Álex de la Iglesia dirigirá película de animación basada en la obra de Lovecraft

El cineasta español Álex de la Iglesia dirigirá en 2027 su primera animación, una película de terror 3D para adultos basada en la obra del escritor estadounidense H.P. Lovecraft y titulada "Ages of Madness: The Howling of the Jinn" ("Edades de la locura: El aullido de los genios").

Será un ejercicio "complicadísimo" al que se asoma "con mucho respeto", aseguró a EFE el director de "El día de la bestia" con motivo del estreno de "Minions y Monstruos", película en la que De la Iglesia pone voz, precisamente, a un director de cine en su doblaje para España.

De la Iglesia entrará en el universo de la animación para adultos por primera vez como realizador y productor, confirmó a esta agencia tras el comunicado adelantado en la víspera por la productora 3Doubles, con la que trabajará en el proyecto sobre Lovecraft junto a Sumendi Uhartea y Pokeepsie Films, la productora que el cineasta dirige con Carolina Bang, su mujer.

"El universo de H.P. Lovecraft llega a la gran pantalla en 3D, con la grotesca y fascinante estética que solo un maestro como De la Iglesia puede entregar. Cuatro eras, un libro prohibido y un antiguo caos a punto de ser desatado", adelantó el estudio de animación.

El director de "La comunidad" y "Balada triste de trompeta" explicó que "siempre" ha tenido en la cabeza la posibilidad de hacer animación. "Antes de hacer películas dibujaba monstruos", resaltó en el comunicado, en el que destacó que con esta película va a reconectar con sus raíces con un proyecto que le devuelve el entusiasmo del primer día haciendo películas.

Pero, como advirtió a EFE, la animación es un campo al que le tiene "un inmenso respeto". "O sea, me parece complicadísimo, sobre todo técnicamente", ya que exige "un 'storyboard' completísimo".

"Y, sobre todo, no cambiar de idea; o sea, tú no puedes decir: 'Espera, vamos a hacer otra toma'. Has hecho una y esa es la que va. Pero voy a intentar hacer una de adultos, una de terror", remarcó el cineasta.

"En el terror están los mejores directores"

Este género, a su juicio, es "el más interesante" que se hace en la actualidad en cine, también en acción real, con ejemplos como "Backrooms" (2026), "Obsession" (2025) o las películas de Ari Aster, director de "Midsommar" (2019) y "Hereditary" (2018).

"Los mejores directores están en el terror ahora, porque es el género más libre, que no tiene ningún tipo de atadura, que puedes hacer lo que quieras", opinó De la Iglesia.

Un género en el que los personajes "pueden ser buenos, malos, regulares, como te dé la gana" y sin condiciones.

"Y, sobre todo, la audiencia está acostumbrada a mucha mayor libertad narrativa. En otros estás atado a unas variables que no son cinematográficas. En el terror solo hay cine", sentenció.