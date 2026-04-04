Debut imparable: “Super Mario Galaxy: la película” arrasa en cines

“The Super Mario Galaxy Movie” arrasa en su estreno

Grandes y pequeños esperaban el regreso de los hermanos Mario y Luigi a la pantalla grande. A solo dos días de su estreno, "Super Mario Galaxy: la película" logró una potente apertura en taquilla, superando los 59 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

La película debutó el miércoles 1 de abril con una recaudación cercana a los 34.5 millones, cifra que se incrementó al día siguiente con otros 24.6 millones, consolidando un arranque sólido para la nueva apuesta animada.

Estos números corresponden solo al mercado norteamericano, por lo que se proyecta que el total aumente significativamente con su llegada a otros países.

El filme, desarrollado por Universal Pictures, Illumination y Nintendo, se perfila desde ya como uno de los grandes estrenos comerciales del año, tal como su antecesora "Super Mario Bros. La película", que superó los 1.300 millones de dólares a nivel global en 2023 y se posicionó entre las películas más exitosas de todos los tiempos.

En esta nueva entrega, el universo del popular videojuego se expande con la incorporación de icónicos personajes como Yoshi, Bowser Jr., Rosalina y Fox McCloud.

La historia vuelve a reunir a Mario, Luigi y la princesa Peach, quienes deberán enfrentar una vez más a Bowser, ahora aliado con su hijo en un ambicioso plan para dominar la galaxia.