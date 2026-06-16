Dos grandes amigos de aventura en la gran ciudad: "Shrek 5" liberó su nuevo tráiler

Al ritmo del clásico "All Star" de Smash Mouth, DreamWorks Animation liberó este martes el nuevo tráiler de la esperada "Shrek 5", prometiendo una aventura en la gran ciudad para el ogro, su familia y, por supuesto, "Burro".

En el adelanto, "Shrek" se verá obligado a viajar a la gigantesca ciudad de Más, Más, Mucho Más Lejano junto a toda su familia, además de mostrar el regreso de personajes como "Gengi", quien muestra "la masa madre", y parodias a "Frozen".

Además, el doblaje latino trae de vuelta a las reconocidas voces de Eugenio Derbez ("Burro") y Dulce Guerrero ("Fiona").

La saga, cuya última película estrenó en 2010, tendrá en su versión original el regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz como protagonistas, así como la incorporación de Zendaya, Marcello Hernández y Skyler Gisondo como los hijos de los ogros, Felicia, Fergus y Farkle.

La película está dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn, quienes también prestan sus voces a los personajes de "Gengi" y "Rumpelstiltskin", respectivamente. Esto, junto con la colaboración de Brad Ableson, conocido por "Minions: Nace un villano" y "Los Simpsons".

"Shrek 5" tiene previsto su estreno en cines el 30 de junio de 2027.