Los juguetes de "Toy Story" arrasaron en la taquilla global

La quinta entrega de la franquicia "Toy Story" se impuso en la taquilla este último fin de semana con una recaudación global de 312 millones de dólares, de los que sólo en Estados Unidos ha recibido 160 tras su estreno, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

La recaudación en su estreno en Estados Unidos es la mayor de 2026 hasta la fecha, superando a la película "Super Mario Galaxy", que recaudó 130,9 millones de dólares en su primer día en abril. Se estrenó dos días antes por las vacaciones de Semana Santa y alcanzó los 190,1 millones de dólares en cinco días, según The Hollywood Reporter.

También supone un récord para la franquicia, superando los 120,9 millones de dólares del estreno de "Toy Story 4" en 2019.

"Disclosure Day" ("El Día de la Revelación"), la nueva película de Steven Spielberg, ha bajado al segundo lugar del ranking con una recaudación de 17 millones el fin de semana, aunque ya ha logrado un total de 160 millones desde su estreno.

En su primer fin de semana en salas, el largometraje de ciencia ficción de Spielberg, protagonizado por Emily Blunt y Josh O'Connor, ya había conseguido 92,8 millones de dólares en taquilla.