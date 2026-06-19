Los primeros episodios del final de "Bleach" llegan a los cines de Chile

La Guerra Sangrienta de los Mil Años entra en su etapa decisiva en la gran pantalla, porque los primeros tres episodios del gran final del anime "BLEACH: Thousand-Year Blood War" se estrenarán en cines de Chile.

Desde las cadenas de multisalas Cinemark y Cinépolis confirmaron la exhibición del especial cinematográfico en sus complejos, estrenándose el próximo 25 de junio.

La venta anticipada de entradas ya está activa en ambas cadenas, tanto presencial como web.

Estos capítulos corresponden al inicio de la cuarta parte y final de la última saga del manga "Bleach", creado por Tite Kubo, que se titula "La Calamidad" ("The Calamity") y que presentará el desenlace de la cruenta batalla entre "Shinigamis" y "Quincies".

La espera ha sido larga, ya que la adaptación de la saga final de Bleach se dividió en cuatro cours o temporadas, incluyendo pausas en la emisión de cada parte.

Esto permitió un trabajo sin prisas ni presiones, dando al estudio de animación Pierrot Films el tiempo necesario para concretar una adaptación de gran nivel, tal como ha quedado demostrado con cada ciclo. Eso es algo que no podría lograrse con lanzamientos semanales.

Fecha de estreno y plataforma

Nuevamente animado por el estudio Pierrot Films, el anime tuvo al creador del manga involucrado en cada paso del desarrollo de la adaptación del último arco de la historia.

La cuarta y última temporada de "BLEACH: Thousand-Year Blood War" se estrenará en julio de este año, estando disponible en el streaming Disney+.