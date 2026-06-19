Cancillería envió equipo a Haití para reorganizar operaciones del consulado chileno

La trama política y administrativa detrás del ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a Chile sumó antecedentes clave respecto a las fallas institucionales del sistema de control.

En una declaración pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó que el cónsul chileno en Puerto Príncipe, Rafael du Monceau, fue removido de su cargo por presuntas irregularidades en la entrega de visados.

Esto ratifica lo expuesto por el actual director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, quien señaló que, en octubre de 2025, el Gobierno anterior retiró de sus funciones al representante chileno en la capital haitiana, que cumplía funciones desde febrero de 2024.

La Cancillería aclaró, en primer término, que "los consulados de Chile en el exterior no tramitan visas de reunificación familiar", sino que "este trámite se realiza en el Servicio Nacional de Migraciones".

El ministerio expuso que, mediante un memorándum de mayo de 2024, "el Sermig determinó flexibilizar la presentación de documentos para ciudadanos haitianos y estableció que, 'para las solicitudes de residencia presentadas fuera del país se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad del trámite ante el Consulado de Chile en Haití'".

El comunicado indicó que, frente al subsiguiente "registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití" durante 2025, se ordenó una intervención profunda en la legación diplomática.

"Para indagar eventuales irregularidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocó las facultades del ministro de fe público encargado de dichas labores e instruyó un sumario administrativo, el cual aún se encuentra en curso. Además, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI", detalló la cartera.

Además, se señaló que el canciller Francisco Pérez Mackenna "dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones".

"La Cancillería, en coordinación con todos los ministerios involucrados, está colaborando activamente con la investigación de la fiscalía, poniendo toda la información requerida a disposición de las autoridades competentes", agregó.

Finalmente, el ministerio afirmó que, "en línea con la instrucción del Presidente José Antonio Kast, el ministro Pérez Mackenna ha establecido que es de máxima urgencia para la Cancillería el esclarecimiento de los hechos y ha mandatado a todas las reparticiones a entregar su plena colaboración con el Ministerio Público y la PDI".

Kast respalda a la PDI: "Tengo la convicción total"

En paralelo al flanco administrativo de las visas, ya se reporta una treintena de menores haitianos localizados en comunas como Estación Central (siete infantes) y Graneros (seis).

En este contexto, el Presidente Kast aprovechó esta mañana las actividades conmemorativas del aniversario de la Policía de Investigaciones (PDI) para blindar el actuar de la institución frente a las dudas de si debieron activar alertas tempranas ante vuelos con decenas de niños a cargo de un solo adulto.

"La PDI cumple una función muy relevante y tengo la convicción total de que la Policía de Investigaciones ha realizado su labor como corresponde. Lo que hay ahora es una investigación que está en manos del Ministerio Público y contamos con toda la colaboración de la policía para hacer lo más importante: encontrar a los niños", dijo a Televisión Nacional.

"Yo al menos no tengo ninguna duda del trabajo profesional y serio que realiza la institución de Policía de Investigaciones", enfatizó el Mandatario.

Comunidad haitiana advierte temor a detenciones

A pesar de los avances informados por el Ejecutivo, desde las organizaciones de migrantes haitianos en Chile acusaron una completa marginación por parte de las autoridades en el despliegue de los operativos de búsqueda, advirtiendo que el tono policial de la emergencia ha sembrado pánico en las familias.

Michel-Ange Joseph, presidenta del directorio de la Fundación Cónclave de la Ciencias Jurídicas y Sociales, criticó la falta de puentes con las bases comunitarias y alertó sobre las consecuencias de la desinformación en los barrios.

"No hemos recibido ninguna llamada ni correo y esperamos poder colaborar como organización. En la búsqueda de estos niños el rol de la comunidad es primordial", dijo la activista haitiana.

"Primero, hablamos del idioma; segundo, muchas personas ahora tienen miedo a la policía y a las posibles detenciones que podría haber, porque, si hay una acusación de desaparición de tu hijo que está durmiendo en tu casa, es posible que la policía llegue a detenerte", relató la dirigenta.