"No mis botones de gomita": La clásica "Shrek" vuelve a los cines

La clásica película animada "Shrek" volverá a los cines chilenos para celebrar sus 25 años.

Desde la distribuidora Andes Films confirmaron que la cinta animada de 2001 se reestrenará en las salas locales el próximo 22 de octubre, trayendo de regreso la querida aventura del ogro, la princesa "Fiona" y el parlante "Burro".

Aunque en su versión original contó con las voces de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, la película es más reconocida por su brillante trabajo de doblaje que fue encabezado por Alfonso Obregón ("Shrek"), Eugenio Derbez ("Burro"), Dulce Guerrero ("Fiona") y Humberto Vélez ("Lord Farquaad").

Frases como "¿Tú conoces a Pin Pon?" o "No mis botones de gomita", además de "Mejor afuera que adentro" y "Los ogros son como cebollas", pasaron a la historia y siguen siendo muy reconocidas, con el doblaje siendo muy superior a la versión original.

También es muy recordada por sus canciones, como "All Star" de Smash Mouth y el cover que la banda interpreta de "I'm a Believer" de Neil Diamond, junto con "Bad Reputation" de Halfcocked y la interpretación de Rufus Wainwright de "Hallelujah".

La saga animada de DreamWorks continuó con cuatro secuelas, cuya quinta entrega llegará en junio de 2027, y dos spin-offs protagonizados por el "Gato con Botas". Además, en 2028 se estrenará una película centrada en "Burro".