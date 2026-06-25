"¡Pregúntame, pregúntame!": Confirman película del Burro de "Shrek"

"¿Ya merito llegamos?". El popular personaje de "Burro", el gran amigo y compañero de aventuras del ogro "Shrek", tendrá su propia película.

Universal y DreamWorks confirmaron este jueves el nuevo spin-off de la exitosa franquicia animada, el cual se titulará "Donkey" ("Burro") y se estrenará en cines el 30 de junio de 2028.

Teniendo de regreso a Eddie Murphy en la voz del parlanchín personaje, que en su doblaje latino es interpretado por Eugenio Derbez, será una historia de orígenes del "noble corcel" para revelar cómo un burro se transformó en "Burro".

La película será dirigida por Charlie Bean ("The Lego Batman Movie") junto a Matt Flynn como codirector, quien ha trabajado en varios títulos del estudio como "The Wild Robot" y "The Bad Guys 2".

Se trata del segundo personaje de la franquicia del ogro en obtener su propia película, luego de las dos aventuras independientes del "Gato con Botas", con la voz de Antonio Banderas, estrenadas en 2011 y 2022.

De esta manera, el universo de "Shrek" seguirá expandiéndose tras el estreno de su quinta película, "Shrek 5", que llegará el 30 de junio de 2027.