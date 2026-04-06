"Super Mario Galaxy" ya es la película más taquillera en lo que va de 2026

La nueva película de "Super Mario", que llegó a cines de todo el mundo en plena Semana Santa, ha arrasado en la taquilla global con un total de 372 millones de dólares de recaudación, siendo el mayor éxito de taquilla en lo que va de 2026.

"The Super Mario Galaxy Movie" ("Super Mario Galaxy: La película") recaudó 190,1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y contó con una recaudación de 182,4 millones de dólares en otros 80 países, según datos de la web Box Office Mojo.

Quinto mejor estreno de una película de animación

El estreno ha batido varios récords: es el quinto mejor estreno de la historia para una película de animación y el cuarto mejor para un lanzamiento de un estudio de Hollywood, solo superado por "Zootopia 2" (2025), "Moana 2" (2024) y "Super Mario Bros. La película" (2023) -sin ajustar inflación-, según detalló The Hollywood Reporter.

Además, "Super Mario" se ha convertido en la única franquicia de una película animada inspirada en un videojuego con dos títulos que superaron los 350 millones de dólares en su estreno.

La primera película de "Mario Bros" -estrenada en la Semana Santa de 2023- recaudó 375 millones en su estreno en todo el mundo. Permaneciendo varios meses en cartelera, recaudó en total 1.300 millones de dólares.

En esta nueva entrega, el universo del popular videojuego se expande con la incorporación de icónicos personajes como "Yoshi", "Bowser Jr.", "Rosalina" y "Fox McCloud".

La historia vuelve a reunir a "Mario", "Luigi" y la princesa "Peach", quienes deberán enfrentar una vez más a "Bowser", ahora aliado con su hijo en un ambicioso plan para dominar la galaxia.