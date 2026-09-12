Alfredo Castro llegó a Toronto con "Después de Elena", tragicomedia sobre el duelo y la familia

Alfredo Castro encabeza el reparto de "Después de Elena", la tragicomedia familiar del chileno Shawn Garry que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El largometraje, centrado en el duelo y en las heridas que reaparecen cuando una familia vuelve a reunirse, fue seleccionado para Centrepiece, sección que reúne cada año una amplia representación del cine internacional.

Castro interpreta a "Roberto", un hombre de 70 años que intenta reconstruir su vida tras la muerte de su esposa, "Elena", y recuperar la normalidad después de décadas de matrimonio. Pero sus planes se alteran cuando sus tres hijos adultos regresan a la casa familiar, cada uno con sus propios problemas, frustraciones y secretos.

La convivencia obliga a todos ellos a reconsiderar no solo la relación que mantienen entre sí, sino también el papel que desempeñaba "Elena" en el equilibrio familiar y aquello que quedó sin resolver mientras estaba viva.

Junto a Castro, uno de los actores chilenos de mayor reconocimiento internacional, intervienen Carolina Varleta, Nicolás Zárate, Catalina Saavedra, Guilherme Sepúlveda, Juan Pablo Ogalde y Emilia Ossandón. Garry firmó el guion junto con Bernardo Quesney y Carla Stagno.

"Después de Elena", coproducción entre Chile, Colombia e Italia, marca además la presentación del largometraje de Garry en uno de los principales festivales internacionales.

El realizador combina drama y humor negro para abordar cuestiones como la pérdida de la pareja en la vejez, la relación entre padres e hijos adultos y la dificultad de modificar dinámicas familiares establecidas durante décadas.