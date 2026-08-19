Camilo Arancibia fue galardonado en el Festival de Cine de Locarno por "Il Cileno"

El cine chileno sigue recibiendo reconocimientos internacionales con el reciente triunfo del actor Camilo Arancibia en la septuagésima novena edición del Festival de Cine de Locarno en Suiza.

El intérprete nacional, reconocido por "Los Colonos", fue galardonado con el Boccalino d'Oro por su actuación protagónica en "Il Cileno", el nuevo largometraje de Sergio Castro San Martín ("Mil Pedazos").

"Este premio lo recibo con mucho orgullo por el trabajo que hicimos, por la confianza que se me entregó, tanto de los productores como de los colegas actores y de todos los técnicos. Es muy lindo para la película también", aseguró Arancibia.

La película, una coproducción entre Chile, Italia y Suiza, nos traslada a 1976 para seguir a "Aldo" (Arancibia), un experto en explosivos exiliado en Torino que, desesperado por reencontrarse con su esposa e hijo, acepta fabricar bombas para grupos revolucionarios a cambio de ayuda.

Además, como parte de la sección Piazza Grande del prestigioso festival, el largometraje fue proyectado frente a 8.000 espectadores en una de las pantallas más grandes de Europa.