Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.6°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

Camilo Arancibia fue galardonado en el Festival de Cine de Locarno por "Il Cileno"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo largometraje de Sergio Castro San Martín se estrenó en el prestigioso evento en Europa.

Camilo Arancibia fue galardonado en el Festival de Cine de Locarno por
 D Media

La cinta aún no tiene fecha de estreno en cines de Chile.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cine chileno sigue recibiendo reconocimientos internacionales con el reciente triunfo del actor Camilo Arancibia en la septuagésima novena edición del Festival de Cine de Locarno en Suiza.

El intérprete nacional, reconocido por "Los Colonos", fue galardonado con el Boccalino d'Oro por su actuación protagónica en "Il Cileno", el nuevo largometraje de Sergio Castro San Martín ("Mil Pedazos").

"Este premio lo recibo con mucho orgullo por el trabajo que hicimos, por la confianza que se me entregó, tanto de los productores como de los colegas actores y de todos los técnicos. Es muy lindo para la película también", aseguró Arancibia.

La película, una coproducción entre Chile, Italia y Suiza, nos traslada a 1976 para seguir a "Aldo" (Arancibia), un experto en explosivos exiliado en Torino que, desesperado por reencontrarse con su esposa e hijo, acepta fabricar bombas para grupos revolucionarios a cambio de ayuda.

Además, como parte de la sección Piazza Grande del prestigioso festival, el largometraje fue proyectado frente a 8.000 espectadores en una de las pantallas más grandes de Europa.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada