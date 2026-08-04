"El Deshielo" de Manuela Martelli presenta su trailer y confirma estreno en Chile

La película "El Deshielo" de la directora Manuela Martelli presentó su primer trailer y confirmó la fecha de su estreno en los cines chilenos.

La cinta viene de haber participado en la prestigiosa sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes donde recibió elogios del público y la crítica.

En este largometraje Martelli cuenta la historia de "Inés", una niña de 10 años que se encuentra vacacionando en el hotel de sus abuelos, ubicado en la alta montaña. Allí se hace amiga de una adolescente que, un día, desaparece misteriosamente.

Ambientada en Chile a comienzos de la década de los noventa, la película construye una historia de suspenso que mezcla misterio y drama, pero que además pone una mirada crítica sobre un país que intenta avanzar dejando de lado la época de la dictadura.

La joven Maya O'Rourke, Maia Rae Domagala, Saskia Rosendahl, Jakub Gierszal, además de los actores chilenos Paulina Urrutia, Mauricio Pesutic, Roberto Farías y Lautaro Cantillana integran el elenco de esta película.

"El Deshielo" llegará a los cines de Chile el próximo 3 de septiembre.