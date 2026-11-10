La sentida despedida de Sergio Lagos a Sebastián Lelio: "Amigo mío, te amamos"

Con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, el animador Sergio Lagos despidió a su amigo Sebastián Lelio, el cineasta ganador del Oscar por "Una Mujer Fantástica" que falleció el pasado viernes a los 52 años.

"Es complejo, es difícil, es doloroso comentarles esto… No me he atrevido a escribir nada, a publicar nada, a expresar algo, porque me cuesta, porque me faltan las palabras", declaró Lagos al armarse de valor "para explicarles que el deceso del cineasta Sebastián Lelio, sin duda, es una de las cosas más tremendas que me ha pasado en la vida, como a todos los que tuvimos la posibilidad de conocerlo, de estar con él, de quererlo, de admirarlo, de abrazarlo de una u otra manera".

Lagos una larga amistad con Lelio, trabajando juntos en el programa "El futuro de Chile", de Chilevisión, que condujo y donde dieron sus primeros pasos profesionales, al igual que Pancho Saavedra.

"Lo conocí el '93 y desde ahí en adelante nunca más me sentí solo", expresó Lagos con voz resquebrajada. "Nunca más sentí que estas ganas de hacer, de creer, de soñar, de disfrutar, de reírse eran solo mías. No, había otro, como otros amigos que he ido conociendo en la ruta, pero Zebra -cariñoso apodo con el que conocían a Lelio- como el que más”.

En su programa radial, el conductor de "Vértigo Extremo" (Canal 13) describió al director de "Gloria" como "un tipo luminoso, enorme, sincero, cariñoso, simpático, creativo, luminoso y que, cómo no, se iba a ganar un Oscar o todos los premios. En lo que él hubiese decidido estar, hubiese hecho el mejor trabajo del mundo, porque no era solo un trabajador, era un tipo que amaba la vida, que amaba la complejidad del todo y se sumergía en eso con total libertad".

"Chile lo está despidiendo, lo hemos despedido en las últimas horas y yo no lo voy a despedir jamás, porque cuando lo conocí fue para siempre. Eso, amigo mío... te amamos", cerró profundamente emocionado.