Manuela Martelli ante los recortes en Cultura: "Es una gran tragedia"

La directora Manuela Martelli calificó como "una gran tragedia" los profundos recortes presupuestarios en el sector cultural por parte del Gobierno de José Antonio Kast, lamentando que en el Ejecutivo no exista una visión de que el cine nacional es "una industria más".

Al conversar con Cooperativa sobre su nueva película "El Deshielo", elegida por la Academia de Cine de Chile para representar al país en los próximos Premios Oscar, abordó la compleja situación para la actividad artística creativa frente a los recortes en Cultura.

"Para mí es una gran tragedia, porque creo que tenemos mucho talento en Chile, que el cine es una tremenda vía para no solo hacernos conocer afuera, sino que también es una fuente de trabajo", aseguró la cineasta que debutó tras las cámaras con "1976".

Respecto a su actual obra, que describe como "un pequeño 'Fitzcarraldo'" en referencia a la dificultosa producción del citado largometraje de Werner Herzog, recalcó que esa descripción no es al azar, pues "una película es una empresa, donde se junta el talento y el trabajo de mucha gente. La industria te da la posibilidad de desarrollarnos técnicamente también".

"Me parece muy lamentable que no exista esa visión de saber que ahí hay mucho, que es una industria más", expresó Martelli.

Paulina Urrutia: El cine nos permite "construir un mejor país"

Al mismo tiempo, la actriz Paulina Urrutia, quien encabezara la cartera de Cultura durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, puso énfasis en el valor que genera la industria cinematográfica nacional tanto a nivel país como de imagen internacional.

"Es la industria, es el trabajo, desarrollo técnico, autoral, de contenido y, por sobre todo, la producción de obra que genera identidad, que nos permite reconocernos y, sin duda, construir un mejor país", sentenció.

Urrutia forma parte del elenco del segundo largometraje de Martelli ambientado en 1992, en plena transición, donde una niña de nueve años llamada "Inés" (Maya O'Rourke) pasa una temporada en el hotel de sus abuelos en la montaña. Ahí conoce a "Hanna", una adolescente alemana que se encuentra en el lugar junto a un equipo de jóvenes esquiadores. La desaparición de "Hanna" altera la vida cotidiana del hotel y lleva a "Inés" a observar de otra manera el mundo de los adultos que la rodean.

Tras su estreno en la competencia Un Certain Regard del Festival de Cannes, "El Deshielo" llegará a los cines nacionales este jueves 3 de septiembre.