Perrita chilena ganó prestigioso premio en el Festival de Cannes

La perrita chilena Yuri, quien protagoniza la película "La Perra", ganó el prestigioso Palm Dog Award en el Festival de Cine de Cannes 2026.

El premio, que se estableció desde 2001, es uno de los galardones paralelos más comentados del evento y reconoce las mejores actuaciones caninas presentadas en el festival, distinguiendo en esta ocasión a la protagonista del nuevo largometraje de la directora chilena Dominga Sotomayor.

Presentada en la sección Quinzaine des Cinéastes, "La Perra" se inspira en la novela homónima de la escritora colombiana Pilar Quintana y sigue la historia de "Silvia", una mujer que vive en una isla del sur de Chile, cuya relación con una perra llamada Yuri despierta heridas profundas y deseos largamente contenidos.

La estrella canina fue rescatada del refugio Mirada Animal Chile, que se dedica al rescate y cuidado de animales abandonados, y contó con los adiestradores Nicolás Carrillo y Marcela Carrasco durante todo el proceso. Tras finalizar el rodaje, fue adoptada por una nueva familia.

En su etapa de cachorra, fue interpretada por la perrita Tormenta María, quien posteriormente fue adoptada por un integrante del equipo de producción.

"El mejor premio que podría tener"

Sotomayor celebró el reconocimiento como "el mejor premio" que podría haber recibido su película, pues "es una película hecha con mucho amor para los perros", además de sincerar que desconocía lo importante que era esta ceremonia en el marco del festival.

"Es una película que hicimos considerando a Yuri como un personaje clave y no solo como un apoyo a la historia. Ojalá que esto ayude a la difusión de la película y estoy muy feliz", destacó la cineasta al conversar con la agencia CinemaChile.

Yuri se suma a otros famosos ganadores del Palm Dog Award como Brandy por "Érase una vez en… Hollywood", de Quentin Tarantino, y Messi, el border collie de "Anatomía de una Caída", de Justine Triet.