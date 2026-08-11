"Un hijo propio": Maite Alberdi vuelve a sorprender con un inquietante e innovador documental

En su nueva película "Un hijo propio" la cineasta Maite Alberdi vuelve a romper las reglas del documental. Después de la realidad simulada de "El Agente Topo" o la íntima construcción de "La Memoria Infinita", la chilena regresa con una obra que mezcla ficción con realidad y que lleva la narrativa al límite.

El largometraje cuenta la historia de Ale, una mujer mexicana que fingió un embarazo ante la presión familiar y luego de tener tres pérdidas espontáneas. Este caso real ocurrió en 2009 en México y terminó con el robo de un bebé y con penas de cárcel para los involucrados.

A través de recreaciones ficcionadas -incluyendo el "detrás de cámaras" de estas- "Un hijo propio" comienza narrando la versión de Ale, de la compleja relación con su suegra, de sus dificultades para convertirse en madre y de un supuesto acuerdo con una mujer embarazada para cuidar a su bebé.

Hasta ahí el espectador no tiene más alternativa que sentir compasión y entendimiento por una mujer sometida a una brutal presión social que sólo quiere hacer feliz a su esposo y que tiene un instinto maternal innegable. Pero todo se derrumba con un drástico golpe de realidad que cuestiona esta idílica historia.

De algún punto el documental vive un quiebre: Maite Alberdi aleja el lente y le pone perspectiva al caso a través de evidencia, archivos de prensa y entrevistas que desnudan lo que realmente ocurrió con Ale. Más allá de evaluar si sus acciones estuvieron bien o mal, "Un hijo propio" le entrega la posta al espectador y lo deja decidir sobre los hechos expuestos.

¿Es posible entender la comisión de un delito conociendo el contexto? ¿Es Ale una víctima del sistema? ¿El bebé fue robado o había un acuerdo previo? ¿Cuánta presión ejercen los círculos familiares sobre las mujeres durante un embarazo? Esas son algunos de los tópicos que plantea este documental antes de presentar su conclusión, la cual es conmovedora y desoladora por partes iguales.

"Un hijo propio" se estrenará en Netflix este jueves 13 de agosto.