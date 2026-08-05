Maite Alberdi y la increíble historia de "Un hijo propio": "Pensé en dejar el proyecto"

A fines de la década del 2000 una mujer robó un bebé recién nacido de un hospital público de la Ciudad de México luego de sufrir tres abortos espontáneos. La presión social y familiar por convertirse en madre llevaron a Alejandra a inventnarse un embarazo que culminó con este mediático caso policial.

Ese es el caso en el que se basa "Un hijo propio", el nuevo documental de cineasta Maite Alberdi que llegará próximamente a Netflix tras su debut en el pasado Festival de Cine de Berlín.

Para contar esta increíble e inquietante historia, la nominada al Oscar mezcla de manera innovadora escenas ficcionadas que recrean el falso embarazo, el matrimonio y la vida de Alejandra, con el formato documental más clásico.

"Era muy fácil hacer la película sobre el 'qué' o hacer un true crime del caso, como que se prestaba rápidamente para eso. Pero nosotras queríamos hacer una película sobre el 'por qué' pasa esto, por qué llegó a esto, entender los contextos", señaló Maite Alberdi durante la avant premiere de la cinta en Chile.

En ese sentido "Un hijo propio" sigue a "una mujer que estaba tratando de cumplir con el mandato social de ser madre, de ser buena esposa", aunque también explora lo que ocurrió con los involucrados y las víctimas del caso.

"Esa misma persona termina en el último escalafón social que puede tener una mujer, que es una mujer privada de libertad. Es una caída muy dramática", agregó Alberdi.

Casi abandona la película

En un momento de su desarrollo "Un hijo propio" sufre un giro dramático sobre los hechos narrados y pone en perspectiva la historia de Alejandra y su embarazo falso.

Su rodaje comenzó en 2021 casi por casualidad solamente con la versión de Alejandra: "Por dos años solo escuchamos el testimonio de Ale y lo creímos ciegamente, hasta tener las pruebas y tener a la jueza y tener expedientes", precisió Maite Alberdi.

Fue allí cuando la directora y su equipo sufireron un duro golpe que los hizo cuestionarse el largometraje. "Estábamos muy desilusionadas también, pensábamos dejar el proyecto porque decíamos '(Ale) nos mintió', pero todos estos personajes, como la jueza y la psicóloga, nos ayudaron también a entenderla, y personalmente a reconciliarme con Ale, entender el contexto y volver a empatizar con perspectivas y desde otro lugar".

"Tenemos pocas oportunidades para entender los contextos que llevan a las personas a cometer un delito, porque para nosotros ella cometió un delito, y estamos contando la historia de dos mujeres que sufrieron mucho desde distintos lugares", concluyó la chilena.

"Un hijo propio" se estrenará en el catálogo de Netflix el próximo jueves 13 de agosto.