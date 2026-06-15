Una boda y varios regresos: Esta es la historia de la película de "Papi Ricky"

A casi 20 años de la emisión de la teleserie, este lunes se liberó el primer tráiler de la película de "Papi Ricky" que reúne a su elenco original integrado por Belén Soto, Jorge Zabaleta y María Elena Swett.

Desde la distribuidora BF revelaron la historia de este largometraje, presentándose como una continuación de la exitosa telenovela emitida en 2007 en las pantallas de Canal 13.

La película presentará a "Alicia" (Soto) ya adulta, regresando a Chile para presentar a su futuro esposo, un joven español hipster y excéntrico. Sin embargo, su llegada provoca un verdadero terremoto familiar.

El choque con el conservador "Ricky Montes" (Zabaleta) y la irreverente "Catalina 'Catrala' Rivera" (Swett) hará que ambos padres dejen atrás antiguas diferencias para unirse en un objetivo común: impedir la boda de su hija.

El largometraje también contará con el regreso de Silvia Santelices como "Matilde", la abuela de "Catalina", y de Héctor Morales como el impulsivo "Gabo".

Belén Soto: "Nace desde una inquietud muy personal"

Soto, quien también oficia como productora del proyecto, aseguró que se trata de "un proyecto ambicioso en todos los sentidos", buscando hacer "una película con estándar internacional, que pudiera dialogar con el público masivo, pero sin perder identidad".

"Esta película nace también desde una inquietud muy personal", sinceró la actriz, revelando que "fue una idea que surgió de mí, pero sobre todo del cariño de la gente. Han pasado más de 20 años y la historia sigue viva; el público la recuerda con muchísimo amor por sus personajes".

Mientras que el CEO de BF Distribution, Carlos Hansen, sostuvo que "el cine chileno es parte del ADN de nuestra empresa" y "Papi Ricky", que es "una marca consolidada y muy querida por el público chileno", ahora regresa "con esa mezcla de nostalgia, pero también con una historia nueva que emociona y divierte al mismo tiempo".

Bajo la dirección del argentino Sebastián Schindel y con un guion escrito por Sebastián Arrau, "Papi Ricky: La Película" se estrenará durante este 2026 en cines chilenos.