Creador de "Tío Grandpa" acusa a "Toy Story 5" de plagiar a uno de sus personajes

A pocos días del estreno de "Toy Story 5", el creador de "Tío Grandpa" (Cartoon Network) acusó a la cinta de plagiar a uno de sus personajes.

De acuerdo a Pete Browngardt, artista detrás de la serie animada de Cartoon Network, la película copió descaradamente el diseño de "Pizza Steve" para dar vida a un nuevo juguete llamado "Pizza con gafas de sol", que contará con la voz del cantante Bad Bunny.

"¡Pizza Steve va a estar en Toy Story 5!?! Ay, espera, solo le copiaron a 'Tío Grandpa'", escribió mediante su cuenta de X.

El reclamo del dibujante se debe a las evidentes similitudes físicas entre su personaje-una porción de pizza que usa lentes de sol oscuros- y el nuevo juguete que Pixar presentó en sus adelantos.

La acusación encendió el debate en redes sociales, ya que la serie "Tío Grandpa" se estrenó originalmente en 2013, mucho antes de que se diseñara esta nueva entrega de la famosa franquicia.

Pese al revuelo, se desconoce si el animador planea realizar un reclamo formal en contra de Disney.

Asimismo, la compañía del ratón no ha emitido declaraciones oficiales a días del esperado debut en cines de a nueva entrega de la saga, programado para este 18 de junio.