Daniel Muñoz sobre "Me rompiste el corazón": "Es un homenaje al roto chileno y nuestra cultura"

El actor y músico Daniel Muñoz celebró la recepción del público a la película "Me rompiste el corazón", donde interpreta a Roberto Parra. La cinta narra la intensa y trágica historia de amor entre el tío Roberto y la Negra Ester.

En conversación con el matinal "Una Nueva Mañana" de Cooperativa, el artista agradeció la oportunidad de llevar al cine un relato tan significativo para la cultura chilena: "Estoy muy contento, el equipo está muy contento por la película y por la recepción de la gente también", declaró.

Sobre su preparación para el papel, el protagonista del filme aclaró que no fueron décadas de estudio planificado, sino un proceso natural: "No me preparé 20 años para hacer a Roberto Parra. Fui acumulando experiencia en el mundo de la cueca y la cultura popular. Cuando llegó el momento, tenía las herramientas para homenajear más que al tío Roberto, al roto chileno como fiel exponente de nuestra chilenidad", aseguró.

El artista recalcó que la película no pretende ser un registro exacto de los hechos, sino una "creación poética. Lo más probable es que la realidad haya sido distinta, pero nos quedamos con esta historia idílica de amor porque es la que nos emociona".

Asimismo, el intérprete destacó la interpretación de Carmen Gloria Bresky como la Negra Ester, asegurando que logró llevar al personaje "a un nivel muy alto. No tiene nada que envidiar al excelente trabajo que hicieron otras actrices en la obra de teatro".

Finalmente, Muñoz valoró la conexión que la cinta ha generado con el público. "Esta película es como recibir una artesanía hecha con cariño. La hicimos a pulso y verla resonar en la gente es un regalo para todos nosotros", cerró.