Día de Star Wars: ¿Por qué se celebra a la saga este 4 de mayo?

Nuevamente llegó el 4 de mayo y eso significa una cosa: May the 4th Be With you!

¡Feliz Día de Star Wars! Saquen sus sables de luz, empiecen a repetirse las películas o series, pónganse los trajes de sus personajes favoritos, pero… ¿por qué este día celebramos a la franquicia creada por George Lucas?

Muchos fans y otros tantos curiosos se han hecho esta pregunta cada 4 de mayo en los últimos años. Con la fecha nuevamente en desarrollo, es una perfecta ocasión para volver a explicar cómo esta celebración no oficial terminó siendo abrazada finalmente por Lucasfilm/Disney como una conmemoración anual, con anuncios, lanzamientos y, por supuesto, mucho merchandising y ofertas.

¿Por qué un 4 de mayo?

En inglés, "May the 4th Be With you" es un juego de palabras con la emblemática "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe), una de las frases más reconocidas de la saga de una galaxia muy, muy lejana.

Con eso aclarado, tenemos que viajar hasta 1979, año en el que tenemos el primer uso registrado de aquel juego de palabras.

El 4 de mayo de 1979 fue el día en el que Margaret Thatcher se convirtió en la Primera Ministra del Reino Unido y su llegada al número 10 de Downing Street, como la primera mujer en ocupar aquel puesto en este país, fue celebrada por el Partido Conservador con un anuncio a página completa en el London Evening News, el cual decía "May the fourth be with you, Maggie. Congratulations" (Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicidades).

Sí, dos años después del estreno de la primera película de "La Guerra de las Galaxias "en 1977. Ese tiempo bastó para que la frase fuera parte de la cultura popular.

Ahora, el uso del juego de palabras y de la fecha como celebración de "Star Wars" tiene su origen exclusivamente en los fans.

La primera gran celebración del 4 de mayo tuvo lugar en 2011, con un gran evento organizado por el Toronto Underground Cinema de Canadá, el Star Wars Day Toronto. Se transformó en un festival anual que no tenía ninguna vinculación con Lucasfilm, la casa de la franquicia, donde los fans se reunieron para celebrar a la saga creada por Lucas con las películas, concursos de disfraces y todo lo que esté vinculado a la mitología.

Hoy esto ya no es algo local y eso se lo debemos a Disney. Luego de que el imperio del ratón adquiriera Lucasfilm, desde 2013 empezó a darle más peso a la fecha hasta transformarla en una celebración a nivel global. Y el resto es historia.

Desde que se estableciera el 4 de mayo como el Día de Star Wars o Star Wars Day, esta jornada incluye eventos especiales, productos, anuncios y, más recientemente, dedicar este día para estrenos de nuevas producciones o entregas de la franquicia en distintos medios. Básicamente, Disney capitalizó lo que inicialmente era una celebración de los fans.

Este 4 de mayo de 2026 se estrenó el final de temporada de la elogiada serie animada "Star Wars: Maul – Shadow Lord" en Disney+, mientras que el próximo 21 de mayo la saga vuelve a los cines con "The Mandalorian and Grogu", teniendo a Pedro Pascal encabezando la aventura.

¿No es el día oficial?

Si bien se le denomina Star Wars Day (Día de Star Wars), oficialmente no lo es.

Mucho antes de que Disney transformara el 4 de mayo en una celebración anual y global de la franquicia, la ciudad de Los Ángeles, en EE.UU., declaró el 25 de mayo como el Día de Star Wars oficial.

Esto ocurrió en 2007, cuando se conmemoraron los 30 años desde el estreno de la primera película, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1977. Ahí sí existe un verdadero y justificado motivo.

De cualquier manera, podemos celebrar la saga tanto este 4 de mayo como el 25 de mayo, o cualquier día del año. Para los fans, siempre es Día de Star Wars.

Y bueno, si su tendencia es hacia el Lado Oscuro, tienen el 5 de mayo, Revenge of the Fifth.