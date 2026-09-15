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¿Por qué celebramos las Fiestas Patrias el 18 de septiembre?

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
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Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia 2022, abordó en Cooperativa las razones que nos llevaron como país a celebrar las Fiestas Patrias el 18 de septiembre y no el 12 de febrero, que es el aniversario de la declaración de independencia de Chile.

El historiador precisó en Una Nueva Mañana que si bien la primera junta de Gobierno de 1810 realmente buscaba "controlar las peligrosas divergencias" frente a lo acontecido en España en esa época, "con el tiempo, se interpretó como el inicio del proceso de independencia".

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