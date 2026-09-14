En Una Nueva Mañana, la Premio Nacional de Periodismo Mónica González comentó la controversia generada tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la intervención de "grupos ligados a la izquierda" al estallido social.

La periodista recordó que sí existen informes, realizados por la ANI y el Ejército, en los que se podría afirmar una posible intervención extranjera en los hechos.

González añadió "no puede volvernos a pasar nunca más" como país el "sindicar de terroristas a gente que no lo es", en relación con las declaraciones realizadas en su momento por el entonces Presidente Sebastián Piñera.

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