"El Diablo Viste a la Moda 2" ejecutó un fatality a "Mortal Kombat 2"

"El Diablo Viste a la Moda 2" se mantuvo por segunda semana consecutiva como líder de la taquilla con una recaudación de 43 millones este fin de semana en EE.UU. y acumulando 433 millones de dólares en todo el mundo, pese al estreno de esperadas producciones como "Mortal Kombat II".

De los 433 millones recaudados en las últimas dos semanas por la película protagonizada por Meryl Streep, 144 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, y 288 al resto de mercados, según datos del sitio especializado Box Office Mojo.

La secuela "Mortal Kombat II" le pisó los talones en el fin de semana de su estreno con una recaudación de 40 millones de dólares en Norteamérica y 23 millones en el resto de los mercados, y se ubicó en el segundo puesto de las películas más taquilleras.

Ambas producciones consiguieron desbancar a "Michael", la biopic del Michael Jackson, que acumula desde su estreno el 24 de abril 577 millones de dólares en todo el mundo -36,5 millones este fin de semana en Norteamérica-. El largometraje, que se encuentra en el tercer puesto de las películas más vistas este fin de semana, es una de las películas más taquilleras del año.

Mientras que "Las ovejas detectives" se encuentra en el cuarto puesto y sumó 15,9 millones de dólares en Norteamérica. Desde su estreno hace dos semanas, el filme de humor protagonizado por Hugh Jackman ha conseguido recaudar 28 millones de dólares en cines de todo el mundo.

La cantante Billie Eilish entró en quinto y último puesto con "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D", una película documental en 3D sobre su última gira dirigida por James Cameron y por la propia cantante.

Se estrenó en 2.613 salas en Estados Unidos y Canadá y ha recaudado 7,5 millones de dólares, a los que suma 12,6 millones en salas en el resto de mercados.