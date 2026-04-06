"El Diablo viste a la Moda 2" libera tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii

Un nuevo tráiler de la esperada secuela de "El Diablo viste a la Moda" nos deja escuchar el tema inédito "Runway", que es interpretado por Lady Gaga y Doechii.

La canción acompaña a este segundo adelanto de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes regresan en los emblemáticos roles de "Miranda Priestly" y "Andrea Sachs".

Se trata de una colaboración que llega luego de que Gaga alabara a la rapera y cantante de "Anxiety", sobre quien dijo a la Vogue británica que "no es habitual ver a alguien que, desde el primer momento, deja una huella que parece ya legendaria".

Gaga, además, tendrá una aparición en esta secuela, que grabó el año pasado en medio de su gira Monster Ball, siendo su retorno a la gran pantalla tras el fracaso crítico y comercial de "Joker: Folie à Deux".

La cinta dirigida por David Frankel trae el regreso de "Sachs" a la revista Runway con la agridulce compañía de "Priestly". Este reencuentro en el mundo de la moda traerá de vuelta los reflectores de la fama, pero también el lado hostil de la industria.

Emily Blunt ("Emily") y Stanley Tucci ("Nigel") también están de vuelta, además de contar con la aparición estelar de Simone Ashley, de "Bridgerton".

La secuela se estrenará en las salas de cines el 30 de abril, 20 años después de que la primera película se convirtiera en un éxito tanto para la crítica como en taquilla.