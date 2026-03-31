La reacción de Meryl Streep al reencontrarse con el suéter de "El Diablo viste a la Moda"

Meryl Streep y Anne Hathaway dieron el vamos en Ciudad de México a una gira mundial para promocionar la esperada secuela de "El diablo viste a la moda" ("The Devil Wears Prada"), donde regresan en los emblemáticos roles de "Miranda Priestly" y "Andrea Sachs".

Fue en un encuentro con la prensa mexicana donde se registró uno de los momentos más destacados de la visita de las estrellas estadounidenses, cuando una de las periodistas de ELLE México llegó hasta el evento con un suéter azul cerúleo, similar al que usó el personaje de Hathaway en la primera película, llamando la atención de Streep.

"Necesito mirarte, estás usando un suéter azul cerúleo", expresó la ganadora del Oscar al encontrarse con la periodista, quien le pidió que le regalara la mirada de "Miranda", algo que hizo sin dudar, sacando risas entre todos los presentes.

Hathaway se sumó a las reacciones y, al más puro estilo de su personaje de "Andy Sachs, le aclaró que "a ella le gusta el tuyo, felicidades".

El suéter azul cerúleo protagonizó una de las escenas más recordadas de la película original de 2006, en la que "Miranda" le brinda una importante lección sobre la industria de la moda a su asistente "Andy" en lo que respecta a la historia detrás de cada prenda.

Streep y Hathaway deslumbraron en dos de los corazones culturales más importantes de México, la Casa de Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli de Diego Rivera, siendo este último el lugar elegido para que las actrices encarnaran en una pasarela nocturna a sus emblemáticos personajes.

En el marco de esta pasarela, organizada por Fashion Week México, las actrices también reconocieron el trabajo de 20 diseñadores mexicanos, quienes fueron los responsables de vestir a las modelos que desfilaron alrededor del famoso tacón rojo en forma de tridente, uno de los símbolos más icónicos de la producción.

La cinta dirigida por David Frankel trae el regreso de "Sachs" a la revista Runway con la agridulce compañía de "Priestly". Este reencuentro en el mundo de la moda traerá de vuelta los reflectores de la fama, pero también el lado hostil de la industria. Emily Blunt ("Emily") y Stanley Tucci ("Nigel") también están de vuelta, además de contar con la aparición estelar de Simone Ashley, de "Bridgerton".

La secuela se estrenará en las salas de cines el 30 de abril, 20 años después de que la primera película se convirtiera en un éxito tanto para la crítica como en taquilla.