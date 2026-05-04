El regreso de "El Diablo Viste a la Moda" también fue un éxito en Chile

El regreso a los cines de "El Diablo Viste a la Moda" ("The Devil Wears Prada") fue todo un éxito a nivel global, incluyendo dominar la taquilla en las salas chilenas.

La secuela que reúne a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci logró más de 283.000 espectadores en su primer fin de semana en Chile, entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo, debutando en el primer lugar de la taquilla.

Con ello, superó a "Michael", la biopic del rey del pop, que tuvo 212.754 admisiones en su primer fin de semana en la cartelera local.

A nivel mundial, la película sumó un total de 233 millones de dólares en su recaudación, superando con creces los números de la primera entrega de 2006.

De acuerdo con Variety, "El Diablo Viste a la Moda 2" es ahora, por ingresos, el cuarto mejor debut de 2026 para Hollywood, detrás de "The Super Mario Galaxy Movie" (131 millones), "Michael" (97,5 millones) y "Proyecto Fin del Mundo" (80 millones).

A 20 años de su primera entrega, regresamos a las oficinas de la revista de moda Runway que sigue dirigiendo la imponente y siempre impecable "Miranda Prestley" (Streep). Un desastre de relaciones públicas obliga a la publicación a volver a reclutar a "Andy Sachs" (Hathaway) para ayudar a salvar el prestigio de la revista. La periodista no tarda en descubrir que algunas cosas no han cambiado, pero ella ya no es la misma profesional insegura e inexperta de antes.