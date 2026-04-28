"Michael" tuvo el mejor debut de una biopic en la historia del cine en Chile

La película biográfica de Michael Jackson se ha transformado en todo un fenómeno en las salas locales, logrando la apertura más grande de una cinta biográfica o biopic la historia del cine en Chile.

Desde la distribuidora Andes Films confirmaron a Cooperativa el récord de "Michael" en cines chilenos, registrando 212.754 admisiones en su primer fin de semana en cartelera, entre el jueves 23 y el domingo 26 de abril.

En concreto, el largometraje dirigido por Antoine Fuqua ("Día de Entrenamiento") y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del artista, como el icónico rey del pop, recaudó 1.400.348.562 pesos tan solo en cines de Chile durante el mencionado periodo.

A nivel mundial, incluyendo EE.UU., recaudó más de 217 millones de dólares en su primer fin de semana, superó el récord global previo de la película basada en la vida del legendario frontman de Queen, "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury", que había logrado 141 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno a nivel mundial.

Incluso, si hablamos estrictamente de películas biográficas, no musicales, tuvo un estreno global superior a "Oppenheimer" (174 millones).