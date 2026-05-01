“Era peor que Jeffrey Epstein”: director de "Leaving Neverland" arremete contra éxito de “Michael”

El estreno de la biopic de Michael Jackson, titulada "Michael", ha traído nuevamente al ídolo del pop a la palestra. Sin embargo, en 2019 ya había estado en el centro de la polémica por otro lanzamiento: el controvertido documental "Leaving Neverland", que denunciaba supuestos episodios de abuso infantil por parte del artista.

El medio The Hollywood Reporter entrevistó a Dan Reed, director del documental, sobre el actual éxito en taquilla de la nueva biopic de Jackson.

"El éxito de la película demuestra que a la gente simplemente no le importa que fuera un abusador de menores", reflexionó Dan Reed.

"Creo que a mucha gente a la que le encanta su música hace caso omiso. Y, a menos que haya pruebas en video de Michael Jackson manteniendo relaciones sexuales con un niño de siete años, no sé qué podría hacer cambiar de opinión a estas personas", agregó el director.

Cabe destacar que "Leaving Neverland" se centra en las experiencias de dos hombres: Wade Robson y James Safechuck, quienes denunciaron que Michael Jackson abusó de ellos cuando eran niños.

"Mucha gente, creo, se tragará cualquier recelo que pueda tener y simplemente dirá: 'Bueno, es una gran película con canciones populares', e ignorará por completo el hecho de que este tipo era peor que Jeffrey Epstein", remató Reed.

La nueva biopic de Michael Jackson ha tenido el mejor estreno de una biopic en la historia y está encaminada a recaudar entre 140 y 150 millones de dólares en su primer fin de semana. Además, cuenta con una puntuación de 96% en Rotten Tomatoes.