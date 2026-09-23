Estas son las nuevas escenas que trae el reestreno de "Avengers: Endgame"

[Esta nota tiene spoilers de "Avengers Endgame: Bonus" que se estrena este jueves en cines]

La taquillera "Avengers: Endgame" regresa este jueves a los cines como un verdadero imprescindible de cara a la esperada "Avengers: Doomsday", el próximo evento cinematográfico del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Este reestreno de la película de 2019, bajo el título "Avengers Endgame: Bonus" ("Avengers Endgame: Encore"), posee escenas adicionales que enlazan ambas películas.

Aunque el metraje se mantiene prácticamente intacto, sí se modifica el final del largometraje dirigido por los hermanos Joe y Anthony Russo para conectar con los sucesos de "Doomsday", donde tendremos a Robert Downey Jr. como el poderoso "Victor von Doom / Dr. Doom".

El nuevo final

El primer cambio se da en la última escena de "Endgame", donde veíamos a "Steve" (Chris Evans) y "Peggy" (Hayley Atwell) bailando. Aquel su romántico momento es interrumpido cuando alguien toca a la puerta, siendo el mismísimo "Loki" (Tom Hiddleston).

Cuando "Peggy" le pregunta si puede ayudarlo en algo, el Dios del Engaño responde: "No, pero yo puedo ayudarlos. A los dos".

"Hulk" es capturado

La primera escena post-créditos se desarrolla después de los eventos de "Spider-Man: Un Nuevo Día", donde vemos a "Bruce Banner" (Mark Ruffalo) prisionero en una instalación militar subterránea tras haber perdido el control como "Hulk" durante la película protagonizada por Tom Holland.

Ahora nos encontramos con "Banner" realizando un registro en video sobre aquel incidente, explicando que debe mantenerse aislado para evitar que "Hulk" pueda volver a escapar mientras trabaja en un nuevo inhibidor de radiación gamma.

Es ahí cuando la cámara comienza a fallar y las luces parpadean: "Dr. Doom" aparece frente a "Bruce" -sin verse en la pantalla- y le dice que vino a "recogerle". El científico se resiste, pero termina transformándose en "Hulk" antes de ser transportado a un lugar desconocido, desconociéndose los planes que el villano tiene para él.

Guiño a "Iron Man"

Hacia el final de los créditos, se vuelve a escuchar los sonidos de los martillazos de "Tony Stark" (Downey Jr.) al forjar la máscara de "Iron Man", pero acá vemos que el sonido corresponde al "Dr. Doom" (también Downey Jr.) mientras forja su emblemática máscara.

"El Multiverso está colapsando"

La última escena agregada nos lleva de vuelta a la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés), donde volvemos a ver a "Mobius" (Owen Wilson), "Casey" (Eugene Cordero) y "Ouroboros" (Ke Huy Quan) entrando en pánico al descubrir que dos Tierras están por chocar.

Ambos mundos comienzan a atacarse, siendo uno de ellos la Tierra-1005, de las películas de "X-Men" en la era Fox, conectando con la aparición de los mutantes en "Avengers Doomsday".

Pero no son los únicos universos que empiezan a colisionar, donde cada mundo intenta destruir al otro antes de la aniquilación total. Ya hay varios universos destruidos, incluyendo Tierra-400083 (de la película "Hulk" de Eric Bana), Tierra-15886 (de la película "Fantastic Four" de 2015) y Tierra-82111 (perteneciente a la "Capitana Carter" de la serie animada "What If...?").

"El Multiverso está colapsando", sentencia "Ouroboros".

"Avengers Endgame: Bonus" se estrena este jueves 24 de septiembre en cines, mientras que "Avengers: Doomsday" llegará a la gran pantalla el próximo 17 de diciembre.