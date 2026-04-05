Familia de Chuck Norris advierte sobre imágenes falsas creadas con IA

Hay pocas figuras que revolucionaron internet tanto como Chuck Norris, quien, gracias a sus películas, generó memes y un profundo impacto en la cultura pop.

Pese a ser conscientes de ello, la familia del ícono del entretenimiento tuvo que utilizar las redes sociales del fallecido Norris para hacer una advertencia sobre el peligroso uso de imágenes y videos creados con IA sobre el actor tras su muerte.

"Somos conscientes de que, desde el fallecimiento de Chuck, han circulado en línea numerosos videos y publicaciones generados por IA que contienen información falsa y engañosa sobre las circunstancias de su muerte, su historial médico y quiénes estaban presentes", escribieron en las historias de Instagram del actor.

"Estas afirmaciones son completamente falsas. Esto incluye informes inventados sobre problemas médicos pasados, así como narrativas falsas sobre relaciones familiares", agregaron.

Supuesto funeral

Incluso se han creado imágenes del supuesto funeral de Norris, con imágenes falsas de figuras del entretenimiento de películas de acción como Sylvester Stallone, Mel Gibson, Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger.

"Les pedimos amablemente que no crean ni compartan ninguna información a menos que provenga directamente de la familia Norris o de un representante oficial de la familia", dijeron.

"Gracias por su comprensión y por seguir teniendo a nuestra familia presente en sus pensamientos y oraciones", finalizaron.