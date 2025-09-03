"La voz de Hind Rajab": La película sobre Gaza que impactó a Venecia y que recibió ovación de más de 20 minutos

"La voz de Hind Rajab" es la de una niña de seis años que fue asesinada por el Ejército israelí mientras pedía ayuda a la Media Luna Roja palestina. Y es también el título de una película presentada este miércoles, que dejó en shock al Festival de Venecia.

Un filme de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, que compite por el León de Oro y que mezcla ficción y realidad para contar la historia de cómo, en enero de 2024, fue imposible salvar a la niña, la única superviviente del primer ataque contra el automóvil en el que viajaba con sus tíos y primos.

Ovacionada en sus primeros pases para prensa, la película era una de las más esperadas de la 82° edición del festival y ha cumplido las expectativas, con un multitudinario apoyo al filme como firme candidato al León de Oro, aunque también hay voces que lamentan la instrumentalización de la historia de la pequeña.

"Es un elemento que siempre se debate porque cuando amplificas la voz de los palestinos siempre te acusan de estar utilizándolos, pero no es más que otra forma de silenciarnos", señaló Ben Hania en una rueda de prensa.

La historia de Hind Rajab

En el largometraje se ve cómo con el trascurso de los minutos crece la impotencia de los miembros de la organización ante la necesidad de contar con la aprobación del Ejército israelí para poder mandar una ambulancia a rescatar a la niña, algo que logran al final. Pero cuando la ayuda está a punto de llegar, un nuevo ataque israelí mata tanto a la niña como a los dos hombres de la Media Luna Roja que acudían a sacarla de aquel infierno.

La voz de la niña estremeció hoy a los espectadores de Venecia, como lo hizo con los actores, que la escucharon por primera vez cuando empezaron a rodar el filme, ya que la directora no quiso que la oyeran durante los ensayos.

Durante su proyección en Venecia "La voz de Hind Rajab" recibió la ovación más larga de esta edición con más de 23 minutos de aplausos.