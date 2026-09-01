"Godzilla Minus Zero" anota un hito para Japón antes de su estreno

"Godzilla Minus Zero", la próxima película nipona del legendario Rey de los Monstruos, anotó un hito para Japón antes de su estreno, al ser el primer largometraje japonés especialmente concebido para pantallas IMAX.

La secuela de "Godzilla Minus One", que le otorgó el primer Oscar a la franquicia al triunfar en 2024 en la categoría de Mejores Efectos Visuales, nuevamente está dirigida por Takashi Yamazaki, quien también trabajó en el guion y los efectos visuales.

Un adelanto del detrás de escena mostró el trabajo de producción que combina los efectos prácticos con los digitales, permitiendo al equipo "crear algo aún más grande que la película anterior", señaló Yamazaki.

Además, la película utilizó en el rodaje cámaras digitales de alta definición certificadas por IMAX, para, posteriormente, ser sometida a un proceso de optimización específico de imagen y sonido para este formato.

La historia continúa en 1949, dos años después de los sucesos de "Minus One", con Japón enfrentando enormes dificultades en su intento por recuperarse y reconstruir la vida cotidiana. Sin embargo, cuando la humanidad logra aferrarse a una frágil paz, surge esta nueva amenaza que destruye toda esperanza en un instante.

Ryunosuke Kamiki está de regreso como "Koichi Shikishima", al igual que Minami Hamabe como "Noriko Oishi", sobrevivientes del primer ataque de "Godzilla" en Tokio.

"Godzilla Minus Zero" llegará a los cines chilenos el próximo 5 de noviembre.