"Godzilla Minus Zero" desata la destrucción en su nuevo tráiler

El legado del Rey de los Monstruos expande aún más su destrucción en el nuevo tráiler de "Godzilla Minus Zero", la próxima entrega cinematográfica de la legendaria saga japonesa.

La secuela de "Minus One", que le otorgó el primer Oscar a la franquicia al triunfar en 2024 en la categoría de Mejores Efectos Visuales, promete "crear algo aún más grande" al ser la primera película producida en Japón concebida para pantallas IMAX.

Nuevamente dirigida por Takashi Yamazaki, quien también trabajó en el guion y los efectos visuales, tendrá a los sobrevivientes del primer ataque uniendo fuerzas con nuevos rostros en el choque definitivo contra el destructivo kaiju. No habrá terceras oportunidades, todo termina acá.

La historia continúa en 1949, dos años después de los sucesos de "Minus One", con Japón enfrentando enormes dificultades en su intento por recuperarse y reconstruir la vida cotidiana. Sin embargo, cuando la humanidad logra aferrarse a una frágil paz, surge esta nueva amenaza que destruye toda esperanza en un instante.

Ryunosuke Kamiki está de regreso como "Koichi Shikishima", al igual que Minami Hamabe como "Noriko Oishi", sobrevivientes del primer ataque de "Godzilla" en Tokio.

"Godzilla Minus Zero" llegará a los cines chilenos el próximo 5 de noviembre.