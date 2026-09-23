"Gremlins 3" sorprendió con primer vistazo a Gizmo: llegará en 2028

Warner Bros. compartió este miércoles el primer vistazo de "Gremlins 3", junto con la actualización de la fecha de estreno de la esperada tercera entrega

En la imagen se puede ver parte del rostro de Gizmo -personaje que volverá a ser parte central de la cinta asomándose desde una mochila, dejando a la vista uno de sus ojos y su característico pelaje blanco y café.

La producción, que tenía previsto llegar a los cines en 2027, finalmente fue postergada para el 6 de octubre de 2028, aplazando el regreso de los Mogwai a la pantalla grande por casi un año respecto de la fecha anunciada originalmente.

La película será dirigida y producida por Chris Columbus, quien escribió la cinta original de 1984, mientras que el guion estará a cargo de Columbus junto a Zach Lipovsky y Adam B. Stein, dupla detrás de "Final Destination: Bloodlines". Además Steven Spielberg, productor de las dos primeras entregas, regresará como productor ejecutivo.