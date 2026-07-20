Héroes de Marvel se reúnen para enfrentar al Dr. Doom en el tráiler de "Avengers: Doomsday"

Marvel Studios presentó el esperado adelanto de "Avengers: Doomsday", ambicioso crossover que marcará el inicio del fin de la franquicia.

En el adelanto, se puede ver cómo icónicas figuras del MCU —Avengers, los 4 Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men— se unen para enfrentar la catástrofe.

En este contexto, los superhérores deberán unirse para enfrentar a Doctor Doom, el nuevo y temible villano principal que será encarnado por Robert Downey Jr., quien deja atrás su legado como Iron Man para asumir este rol antagonista.

Asimismo, el avance mostró el esperado regreso de Steve Rogers (Chris Evans), el Capitán América original, quien reasumirá su liderazgo para guiar a los héroes en esta compleja misión a través del multiverso.

Bajo la dirección de los hermanos Russo, el masivo reparto coral incluye el retorno de figuras estelares como Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Florence Pugh y Tom Hiddleston, quienes liderarán la mayor alianza defensiva de la franquicia.

"Avengers: Doomsday", una de las producciones más esperadas del año para Marvel, llegará a las salas de cine el próximo 17 de diciembre.