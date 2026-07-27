Benedict Cumberbatch advirtió que fusión entre Paramount y Warner es una "calamidad"

Los actores Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong han pedido a la ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, que intervenga ante la propuesta de compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, al considerar que es una "calamidad" que amenaza al sector audiovisual británico, sus trabajadores y la variedad de contenidos.

En un artículo publicado este lunes en The Guardian, los tres intérpretes, que trabajan tanto en el Reino Unido como en Hollywood, sostuvieron que la fusión supondría un riesgo para la industria cultural nacional, donde ambas compañías tienen gran presencia, y pidieron a Nandy que analice la operación desde el punto de vista del "interés público".

Paramount propone adquirir Warner Bros Discovery en una operación valorada en 110.000 millones de dólares que, según los actores, dejaría a la compañía resultante con una deuda estimada de 84.000 millones de dólares.

Los intérpretes señalaron que, para hacer frente a esa deuda, los ejecutivos han prometido a los inversores unos 6.000 millones de dólares en "sinergias", un término que, según el artículo, se traduciría en despidos, producciones canceladas, menos películas encargadas y una menor asunción de riesgos.

Cumberbatch, Cumming y Wong recordaron que el sector audiovisual británico sostiene más de 180.000 empleos, generó el pasado año 7.956 millones de euros en gasto de producción y aporta unos 14.040 millones de euros anuales a la economía del Reino Unido.

Los actores advirtieron de que anteriores procesos de concentración empresarial han reducido la variedad de contenidos disponibles y citaron como ejemplo que las adquisiciones de cine independiente en el festival estadounidense de Sundance se redujeron a la mitad entre 2019 y 2025.

El artículo señaló que la operación, que en el Reino Unido es analizada por la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), ya se enfrenta a obstáculos en otros lugares. En Estados Unidos, doce Estados, liderados por California, han presentado una demanda antimonopolio para bloquear la fusión al considerar que podría elevar los precios, reducir el número de películas producidas y afectar a la calidad de los contenidos.

Los tres actores celebraron que la ministra británica haya abierto la puerta a una intervención y le pidieron que avance en esa dirección para proteger la industria audiovisual británica.