Brad Pitt: "En mis días más oscuros, contar mis problemas a familia y amigos lo fue todo"

El actor estadounidense Brad Pitt aseguró este miércoles en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián que en sus "días más oscuros" hablar "abiertamente" sobre sus problemas con sus familiares y amigos más cercanos "lo fue todo".

Pitt, que presenta en el festival, fuera de competencia, la película "Heart of the Beast' ("El corazón de la bestia"), hizo un paralelismo de la vida real con este thriller de aventuras donde interpreta a un oficial de las Fuerzas Especiales que sufre un accidente y queda atrapado en Alaska junto a su perro.

"Es el vínculo entre los dos, la manera en que lucharíamos más por otros de lo que lucharíamos por nosotros mismos, ese tipo de cuidado, amor y lealtad, lo que les mantiene a los dos. Y eso es también cierto en la vida real", reflexionó en una multitudinaria comparecencia ante los medios.

El actor estadounidense, de 62 años, tuvo un tumultuoso matrimonio y divorcio de Angelina Jolie, que precisamente estuvo el año pasado en San Sebastián. Acusado por su exmujer de comportamientos violentos, tras la separación cinco de sus seis hijos en común se han quitado el apellido paterno.

Pitt, que fue recibido con una gran ovación a su entrada a la sala donde se celebró la rueda de prensa, ya se dio un primer baño de multitudes el lunes, cuando llegó a San Sebastián y fue aclamado por los fans que lo esperaban a las puertas del hotel en el que se aloja. El actor se hizo selfies y pasó una media hora firmando autógrafos a sus seguidores.

Decidió llegar varios días antes de la presentación de su película, junto a su pareja, Inés de Ramón, de origen español, a una ciudad que ya visitó en 2009 para presentar "Bastardos sin Gloria".

Este año llega con una cinta de David Ayer que es una "historia de supervivencia pero sobre todo una historia sobre lo que nos conecta a los unos con los otros".

"¿Por qué no cuidamos a la gente que nos rodea? -se preguntó el actor- Si todo el mundo lo hiciera ese sería un buen punto de partida".

"Ante un desafío, lo que hay que hacer es concentrarse en el siguiente paso"

Brad Pitt está presente todas y cada una de las escenas de una película en el que solo comparte cámara con los espectaculares paisajes y con el perro Uber, que da vida al can de combate Odin.

"En algunas escenas Uber está mejor que yo, pero ya sabíamos que eso iba a pasar", bromeó Pitt, que sonrió generosamente durante toda la rueda de prensa.

"Pasar un día con un perro hace que la vida sea mejor", añadió la estrella de Hollywood, que durante el rodaje pasó muchas horas junto a Uber y fue "maravilloso".

"Tenía que hacer de actor y de entrenador y siempre llevaba algo de pollo en el bolsillo para él", recordó.

Tanto el personaje de Pitt como el del perro son "criaturas duras y muy capaces, pero lo más importante es el vínculo que tienen, eso es lo que les puede salvar", apuntó.

El intérprete cree que la lucha por la supervivencia que emprenden los protagonistas tiene paralelismos con la vida cotidiana, porque, "ante un desafío, lo que hay que hacer es concentrarse en el siguiente paso y en los logros positivos".