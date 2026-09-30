Justicia de EE.UU. despeja el camino para la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Una jueza del estado de California aprobó este miércoles el acuerdo alcanzado entre Paramount y los doce fiscales generales de Estados Unidos, despejando el último obstáculo para la polémica fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD), cuya fecha ha sido fijada para el próximo 6 de octubre tras un intenso litigio legal.

La jueza de distrito estadounidense Araceli Martínez-Olguín, que supervisa el caso antimonopolio destinado a bloquear la operación, dio luz verde al entendimiento alcanzado el pasado 21 de septiembre para resolver definitivamente el litigio judicial.

Ambas partes acordaron poner fin a la demanda antimonopolio que una docena de fiscales generales, liderados por el de California, Rob Bonta, presentaron a finales de julio para impedir la fusión de dos de los grandes estudios históricos de Hollywood.

La oposición de los estados se basaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable.

Como parte del acuerdo, el conglomerado se comprometió a distribuir 30 películas al año en cines e invertir 1.500 millones de dólares en producción cinematográfica en Hollywood durante los próximos cinco años, o pagar una penalización. Además, deberá establecer una junta de independencia editorial de noticias para respaldar la autonomía de CBS News y CNN.

La fusión entre Paramount y WBD fue firmada el pasado 27 de febrero y ha enfrentado múltiples críticas y querellas legales al unir a dos de los cinco grandes estudios históricos de Hollywood. La operación permitirá además reunir plataformas como HBO Max y Paramount+.