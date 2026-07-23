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Tópicos: Magazine | Cine

Johnny Depp luce irreconocible en su nueva película "Ebenezer"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta estará basada en "Cuento de Navidad" de Charles Dickens.

Johnny Depp luce irreconocible en su nueva película
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El actor Johnny Depp luce irreconocible en el primer trailer de "Ebenezer", una nueva película basada en uno de los cuentos más clásicos de la literatura.

"Cuento de Navidad", una de las obras magnánimas de Charles Dickens, es el texto que inspira a este largometraje que tendrá a Depp en el papel protagónico del amargado Ebenezer Scrooge.

En esta historia este viejo apático es visitado por distintos fantasmas que le harán darse cuenta de que su actitud no es la correcta.

Además de Johnny Depp, la cinta tendrá en su elenco a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Tramell Tillman e Ian McKellen, entre otros.

"Ebenezer" se estrenará en cines el próximo 13 de noviembre.

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