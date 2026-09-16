"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" lanza nuevo tráiler

Es el inicio de la revolución en el nuevo tráiler de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha", la próxima precuela de la saga que se centra en un joven "Haymitch Abernathy", ahora interpretado por Joseph Zada tras ser inmortalizado por Woody Harrelson en las películas originales.

La nueva historia inspirada en la saga creada por Suzanne Collins se sitúa 24 años antes de los eventos protagonizados por "Katniss Everdeen", mostrando los Quincuagésimos Juegos del Hambre, con el doble de tributos, cuando se plantan las primeras semillas de la rebelión en Panem.

Al ser una precuela, veremos a reconocidos personajes en sus versiones más jóvenes, con Elle Fanning como la extravagante y siempre glamorosa "Effie Trinket", Jesse Plemons como "Plutarch Heavensbee", Kieran Culkin como el anfitrión de los juegos "Caesar Flickerman" y Ralph Fiennes como el "Presidente Snow".

Este es el relato de "Haymitch Abernathy", cuando hizo historia al transformarse en el primer tributo del Distrito 12 en ganar los Juegos.

Los Quincuagésimos Juegos del Hambre generan horror en los distritos de Panem, ya que, en honor al Vasallaje de los Veinticinco, habrá el doble de tributo. Cuando anuncian el nombre de "Haymitch", todos sus sueños se rompen en pedazos. Lo separan de su familia y de su amada, y lo envían al Capitolio con los otros tres tributos del Distrito 12: una amiga que es casi como una hermana pequeña para él, un chico obsesionado con analizar apuestas y la chica más estirada de la ciudad.

Cuando empiezan los Juegos, "Haymitch" comprende que en el Capitolio quieren que fracase. Sin embargo, algo dentro de él desea luchar… y que el eco de esa lucha llegue mucho más allá de la mortífera arena. Son 48 tributos, pero solo uno saldrá victorioso.