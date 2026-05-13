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Tópicos: Magazine | Cine

Macaulay Culkin aún sufre por la muerte de su "mamá" Catherine O'Hara

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Siento que tenía asuntos pendientes con ella", sinceró el actor de "Mi pobre angelito".

Macaulay Culkin aún sufre por la muerte de su
 20 Century Studios

"Siento que le debía un favor, y no me gusta quedar en deuda con nadie", dijo Culkin.

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El actor Macaulay Culkin reconoció que aún tenía "asuntos pendientes" con su "mamá" Catherine O'Hara, quien falleció en enero pasado a los 71 años, impactando a todo Hollywood.

"Cuando Catherine falleció en enero, me golpeó mucho. Me afectó bastante, porque, como sabes, se fue demasiado pronto", sinceró el actor en conversación con Gentleman’s Journal.

Y agregó: "Sentí que teníamos asuntos pendientes. Definitivamente siento que tenía asuntos pendientes con ella, ¿sabes? Siento que le debía un favor, y no me gusta quedar en deuda con nadie".

Culkin y O'Hara compartieron elenco en "Mi pobre angelito" (1990) y "Mi pobre angelito 2" (1992), donde interpretaron a "Kevin" y su olvidadiza madre "Kate McCallister".

En 2023, la actriz lo acompañó cuando fue homenajeado con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde agradecía que haya incluido a su "mamá falsa" en la celebración y, entre lágrimas, le decía lo "orgullosa que estaba de él.

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