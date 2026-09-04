Mariana Di Girolamo y su candidatura al Oscar con "Wild Horse Nine": "Es una locura preciosa"

La actriz Mariana Di Girolamo fue una de las protagonistas durante la jornada de este jueves en el prestigioso Festival de Cine de Venecia.

La chilena se encuentra promocionando "Wild Horse Nine", la nueva película del ganador del Oscar Martin McDonagh que recibió una ovación de 14 minutos durante su avant premiere en el evento italiano.

El desempeño de Di Girolamo en la cinta ha sido alabado por influyentes medios de comunicación como The Hollywood Reporter, Indie Wire y Variety, quienes la han postulado como una posible nominada a la categoría de Mejor Actriz de Reparto para los próximos Oscar.

Sobre la posibilidad de participar en estos premios, Mariana di Girolamo señaló que "es una locura preciosa".

En conversación con el medio español Kinotico, la chilena señaló que "me da mucha alegría" aunque "de todas maneras prefiero concretar mis energías y ánimos en lo que estoy viviendo hoy".

"Wild Horse Nine" tiene en su elenco a John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi y Mariana Di Girolamo, entre otros. Su estreno en cines en Chile está fijado para el 5 de noviembre.