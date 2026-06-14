"Michael" se convirtió en la biopic más taquillera de todos los tiempos

La biopic de Michael Jackson "Michael" no solo se convirtió en la biopic más taquillera de Chile, sino que batió el récord al superar a Bohemian Rhapsody, biopic de Freddie Mercury, como la más taquillera del mundo.

La película, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino de Michael, Jaafar Jackson, logró una recaudación global total de 911,9 millones de dólares, superando los 910 millones que recaudó la película del ídolo de Queen.

Específicamente, la biopic obtuvo 358,6 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos y 553,3 millones a nivel internacional.

Uno de los datos sorprendentes es que este filme también superó a La Vie en Rose, exitosísima biopic de Edith Piaf, en Francia.

Además, podría convertirse en la segunda película de 2026 en cruzar los mil millones a nivel global, después de Super Mario Galaxy Movie, ya que llega a Japón.