"Murió de tristeza": Fallece Marjane Satrapi, autora de "Persépolis"

La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y la película "Persépolis", falleció a los 56 años, informaron este jueves sus allegados.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señalan sus familiares en un comunicado citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.

Su amiga, la socióloga francoiraní Azadeh Kian, aseguró al citado medio que la muerte de Ripa -cuyo deceso ocurrió el 8 de abril de 2025- supuso un golpe del que Satrapi nunca llegó a recuperarse. "Desde su muerte ya no era la misma", explicó.

Según Kian, la autora le repetía en sus conversaciones que había "dejado de luchar" y que quería "irse". "Se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida", afirmó la académica, quien recordó que ambos habían crecido juntos y mantenían una relación muy estrecha.

Pese a su delicado estado de salud, Satrapi seguía con preocupación la represión contra la sociedad civil en Irán -país al que permaneció profundamente ligada durante toda su vida- y defendía públicamente los movimientos en favor de las libertades y los derechos de las mujeres siendo, para su amiga, una "artista comprometida" que utilizó tanto sus libros como sus películas para hacer llegar al mundo un mensaje universal de democracia, igualdad y libertad.

La obra de Marjane Satrapi

Historietista, cineasta, dibujante, pintora y escritora, nació en Rasht (Irán) en 1969 y estaba afincada en París, donde llegó en 1994 y adquirió la nacionalidad francesa en 2006.

Alcanzó fama internacional con "Persépolis", autobiografía gráfica publicada a partir del año 2000 que relata su infancia y adolescencia durante la Revolución Islámica, obra premiada en el Festival de Angulema en 2001 y cuya adaptación animada al cine en 2007 fue nominada al Óscar y obtuvo el galardón del jurado en el Festival de Cannes.

También es autora de obras como "Bordados" y "Pollo con ciruelas" -esta última galardonada como mejor álbum en Angulema en 2005 y codirigida por ella misma para el cine en 2011-, lo que consolidó su salto a la cinematografía.

Reconocida en 2024 con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su defensa de los derechos humanos, un año más tarde rechazó la Legión de Honor francesa por percibir "una actitud hipócrita de Francia hacia Irán" frente a la nueva ola de represión.