Nick y Judy se enfrentan a una "peligrosa" serpiente en el nuevo trailer de "Zootopia 2"

Este lunes, Disney presentó el trailer final de "Zootopia 2" con una inédita canción de Shakira, que interpreta a Gazelle en la franquicia.

En el adelanto, se puede ver a Judy Hopps (voz original de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz original de Jason Bateman), ahora ambos policías, atravesar por su primera crisis como compañeros de trabajo.

En tanto, la ciudad se ve amenazada por la presencia de una peligrosa especie que se creía extinta: los reptiles.

Así, la pareja de amigos deberá seguir a Gary De'Snake (voz original de Ke Huy Quan), que ha vuelto a Zootopia para reinvidicar a las serpientes, y ayudarlo a sobrevivir de quienes lo quieren atrapar.

Además, el clip presenta un nuevo vistazo al regreso de Shakira como la popstar Gazelle, quien aporta nuevamente al soundtrack con el tema "Zoo".

La película, dirigida por Byron Howard y Jared Bush, llegará a los cines el próximo 27 de noviembre.