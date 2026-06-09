El cineasta Pedro Almodóvar publicará su primera novela, "El hombre que solo escribía en los aviones", el 29 de octubre, en lo que supone su segunda incursión en la literatura después del libro de relatos que publicó en 2023, "El último sueño".

Según detalló el sello Reservoir Books este martes, el libro tiene como protagonista a "Flavio Guijarro", un hombre que ha pasado media vida reinventándose. Ha tenido decenas de aficiones, pero pocas veces han culminado en una profesión; la de actor es la que ha logrado cultivar con más o menos fortuna.

En un viaje de promoción, sin embargo, a 10.000 metros de altura, descubre tardíamente una nueva vocación, la escritura, y desde ese momento se dedicará a combatir sus bloqueos creativos y perseguir ese sueño... que irremediablemente se le escapa de las manos en cuanto se acerca el momento de poner el punto final, indicaron desde la editorial.

Almodóvar presentó su última película, "Amarga Navidad", en el pasado Festival de Cannes, donde acudió con todo el equipo del filme, protagonizado entre otros por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia.

En nuestro comentario de Cooperativa, destacamos que el largometraje "nos vuelve a traer al cineasta español más íntimo e introspectivo en un relato sobre el proceso creativo, donde lo más difícil siempre está en separar la ficción de la realidad".