Pedro Pascal estrenó nuevo look en la alfombra roja de los Oscar 2026

El actor Pedro Pascal sorprendió durante su paso por la alfombra roja de los Oscar 2026 con un radical cambio de look.

El chileno desfiló con el vello de su cara totalmente afeitado: sin la ícónica barba completa y el bigote que lo han caracterizado en sus últimos años de carrera en Hollywood.

A su nuevo aspecto lo acompañó con una camisa blanca con un notorio arreglo floral, pantalones negros a la cintura y un vistoso reloj Cartier.

Pascal será uno de los presentadores de la ceremonia de los Oscar 2026.