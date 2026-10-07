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Tópicos: Magazine | Cine

Película biográfica de Stallone llegará a los cines chilenos: ¿Cuándo se estrena?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Anthony Ippolito interpreta al legendario actor en "Yo soy Rocky".

Película biográfica de Stallone llegará a los cines chilenos: ¿Cuándo se estrena?
 Diamond Films

La historia sigue a Sly cuando era un actor prácticamente desconocido, escribiendo el guion de "Rocky" en tres días y luchando por protagonizar la película.

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La película biográfica de Sylvester Stallone, que narra los duros inicios del actor antes de convertirse en una estrella global gracias a "Rocky", llegará a los cines chilenos.

Desde la distribuidora Diamond Films confirmaron que "Yo soy Rocky" ("I play Rocky") se estrenará en salas nacionales el próximo 12 de noviembre, teniendo a Anthony Ippolito en una impresionante transformación como un joven Stallone.

Bajo la dirección de Peter Farrelly ("Green Book"), la historia sigue a Sly cuando era un actor prácticamente desconocido, atravesando serios problemas económicos y acumulando rechazos mientras intentaba abrirse camino en la industria. Pero la suerte estaba a la vuelta de la esquina y, con todo en contra, escribió el guion de "Rocky" en solo tres días.

Eso sí, tenía una sola condición para que la película viera la luz: él tenía que ser "Rocky Balboa".

"Rocky", la historia del inmigrante italoamericano y boxeador sin futuro, que trabaja para un villano de poca monta hasta que le ofrecen la oportunidad de enfrentarse en el cuadrilátero contra el campeón del mundo, fue el largometraje más taquillero de 1976 y obtuvo diez candidaturas al Oscar, ganando tres estatuillas, incluida la de mejor película.

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