Stallone ante su película biográfica: "Aún no estoy muerto"

A sus 80 años, Sylvester Stallone siente que una película biográfica basada en su vida llega demasiado pronto, bromeando con que "aún no estoy muerto", en referencia "Yo soy Rocky ("I play Rocky"), sobre los orígenes de la película que le lanzó a la fama.

"Tenía sensaciones encontradas porque pensé: 'Aún no estoy muerto, ¿no nos estamos adelantando un poco?'. Entonces vi el video de este muchacho (Anthony Ippolito, el actor que interpreta a un joven Stallone en la película) y durante un instante pensé que era yo. Había planos en los que se parecía muchísimo. Le hablé mi hija y le dije, 'es increíble'", declaró la leyenda viva del cine al presentar su nuevo libro de memorias, "The Steps".

En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, el intérprete que inmortalizó al boxeador "Rocky Balboa" en la gran pantalla aclaró que no tuvo "nada que ver" en la realización del largometraje biográfico dirigido Peter Farrelly.

"Le dije: 'Me limitaré a sentarme y mirar'. Hablé con el muchacho. Le dije: "Si tienes alguna duda, aquí me tienes', y eso fue todo. Pero lo hicieron todo por su cuenta", explicó.

Eso sí, se tomó con humor la interpretación que hace Ippolito de una versión más joven de él: "Y yo me digo: '¿Yo hablo así?'. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo".

"Yo soy Rocky" se estrenará en cines el próximo 12 de noviembre, confirmó la distribuidora Diamond Films.